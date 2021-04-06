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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
07 апреля 2021, 18:00

Чехия обеспокоена эскалацией на Донбассе

Чешская Республика обеспокоена эскалацией напряженности на Донбассе и наращиванием российских войск вокруг украинских границ. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что твердо поддерживают Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Чехии в Twitter.

"Мы с беспокойством наблюдаем за эскалацией напряженности и нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, а также за усилением российской риторики и наращиванием военной мощи вокруг украинских границ", - говорится в сообщении.

При этом правительство Чехии "твердо поддерживает наших украинских друзей, мы полностью привержены суверенитету и территориальной целостности Украины".

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