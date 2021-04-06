Укрзализныця усилила контроль за соблюдением карантина

07 апреля 2021, 10:02

В первый день усиленного карантина в Киеве представители Укрзализныци совместно с Национальной полицией Украины провели специальные рейды, чтобы проверить соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах, сообщили в пресс-службе компании.

«Укрзализныця как крупнейший перевозчик в стране заботится о пассажирах и коллегах-железнодорожниках. Мы придерживаемся всех карантинных ограничений и мер и стремимся обеспечить максимальный комфорт и в то же время максимальную безопасность во время пассажирских перевозок. Именно поэтому, совместно с Национальной полицией мы усилили контроль за соблюдением карантинных требований в пассажирских поездах и на объектах железнодорожного транспорта», - отметил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Так, во время рейдов были проинспектированы поезда №142 Бахмут-Львов, Интерсити+ №724 Киев-Харьков, а также экспресс №831 Борисполь-Киев. Правоохранители ограничились составлением только одного протокола об административном нарушении для пассажира на вокзале, которой отказывался от ношения маски, но предупредили более 20 пассажиров в вагонах, маски которых были одеты неправильно.

Укрзализныця отмечает, что контроль за соблюдением масочного режима будет усиленн, как и информирование пассажиров об опасности COVID-19 на табло и экранах вокзалов, аудио оповещениями и масштабной кампанией в вагонах.

«В столице усиливаются карантинные ограничения, но железная дорога как часть критической инфраструктуры страны продолжает работать, чтобы все, кому это совершенно необходимо, могли безопасно доехать до пункта назначения. При этом наша толерантность к нарушению карантинных норм в поездах - нулевая. Если вы видите такие нарушения, незамедлительно обращайтесь на горячую линию 0-800-50-3222. Мы способны избежать полной остановки железнодорожного движения только сделав поезда образцовой территории безопасности», - отметил в свою очередь и.о. члена правления, руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Укрзализныця планирует продолжить практику проверочных рейдов поездами и электричками с привлечением Нацполиции и обращается к пассажирам с призывом не пренебрегать правилами безопасных путешествий во время карантина. Как ранее сообщал ForUm, в Киеве в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса с понедельника, 5 апреля, введены более строгие карантинные ограничения.

Так, столица закрыла все школы и детские сады. Весь общественный транспорт работает по спецпропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.