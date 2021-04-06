Разведка: РФ продолжает наращивать численность войск в ОРДЛО

07 апреля 2021, 11:01

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в частности, за счет усиления взаимодействующих соединений и частей, дислоцированных на территории России вблизи границы с Украиной, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Также сообщается, что с начала апреля осуществляется доукомплектование боевых подразделений Южного военного округа ВС РФ за счет прибытия в командировку личного состава на неопределенный срок из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов ВС РФ. «Таким образом командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими», – говорится в сообщении.

«В то же время в результате несоблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами растет количество безвозвратных и санитарных потерь среди российских оккупантов. Так, 4 апреля в одном из соединений противника погибли двое российских военнослужащих и один получил тяжелое ранение в результате взрыва мин, которые хранились с нарушением мер безопасности», – подчеркнули в ГУР.