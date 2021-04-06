Коли прощення банком суми боргу (кредиту) громадянам підлягає обов’язковому декларуванню

07 апреля 2021, 11:41

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують про певну категорію платників податків, яким також необхідно задекларувати свої доходи за 2020 рік.

А саме громадяни, до загального місячного (річного) оподаткованого доходу яких, включається основна сума боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором до закінчення строку позовної давності, згідно з його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства.

Декларування обов’язкове, у разі якщо сума прощеного боргу перевищує 25% мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. У 2020 році зазначена розрахункова сума складала - 1180,75 гривень.

При цьому, кредитор зобов'язаний повідомити фізичну особу – боржника наступним шляхом: направленням рекомендованого листа з повідомленням про вручення або укладанням відповідного договору, або наданням повідомлення під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу.

Суму прощеного (анульованого) боргу кредитор повинен включати до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (форма №1 ДФ), за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено.

За таких умов, фізична особа–боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації.

Отже, якщо кредитором (банком) було здійснено прощення (анулювання) основної суми боргу (кредиту), про що повідомлено боржника, то з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб сума такого анульованого боргу вважається додатковим благом та включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу з урахуванням норм пп. 164.2 "д" ст. 164 Податкового кодексу України (перевищення у 2020 році- 1180,75 грн).

Крім того, зазначений дохід є об'єктом оподаткування військовим збором.

Нагадуємо, податкова декларація про майновий стан і доходи подається громадянами до 1 травня року, що настає за звітним.