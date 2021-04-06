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Общественное мнение
Криминал
08 апреля 2021, 13:00

Главе «службы исполнения наказаний ДНР» объявлено о подозрении

Директору так называемой службы исполнения наказаний «министерства юстиции» группировки «ДНР» заочно сообщено о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый житель Донецка занимает должность c января 2019 года.

«В обязанности псевдочиновника входит обеспечение функционирования системы "исполнения наказаний", в частности в отношении граждан Украины и других лиц, незаконно лишенных свободы представителями НЗФ РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава «службы» занимается созданием, реорганизацией и изменением лимита наполненности и вида режима в подведомственных учреждениях исполнения наказаний на временно оккупированной территории Донецкой области.

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