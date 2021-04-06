08 апреля 2021, 17:36

В "ДНР" планируют отменить комендантский час на майские праздники и в выходные дни летом. Об этом заявил главарь боевиков Денис Пушилин в ходе пресс-конференции, передает страница "Типичная Макеевка" в соцсети.

"В планах отменить комендантский час 9 и 11 мая. Что касается летнего периода, в наших планах начать этапную отмену комендантского часа. На летний период мы планируем отменить комендантский час в выходные дни. Позже мы придём к полной отмене комендантского часа", - сказал он.

При этом Пушилин уточнил, что данные планы будут осуществлены, если не будет обострения конфликта на линии соприкосновения.