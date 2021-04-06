Лабораторно підтверджено 264 нових випадки COVID-19 в області

08 апреля 2021, 12:56

Від ускладнень померли ще п’ятеро хворих. В Україні – 464.

Географія виявлених захворювань:

місто Лисичанськ – 63, Рубіжне – 17, Сєвєродонецьк – 50, Біловодський район – 25, Білокуракинський – сім, Марківський – шість, Міловський – сім, Новоайдарський – 10, Новопсковський – 16, Попаснянський – шість, Сватівський – 14, Станично-Луганський – п’ять, Старобільський – 37, Троїцький – одне.

За весь час досліджень в області цей діагноз лабораторно підтверджений у 18 936 випадках.

Одужали – 15 631 (112 за останню добу); лікуються – 2 734 (483 – стаціонарно, 2 251 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіли 711 дітей віком до 17 років. З них одужали – 597.

Рівень госпіталізації в області на 100 тисяч населення дорівнює 58,5 (при пороговому 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 47-річний чоловік з Біловодського району; 50-річна жінка з Попаснянського району; 64-річна жінка із міста Лисичанськ; 58- та 69-річні чоловіки із міста Сєвєродонецьк.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померла 571 людина.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 8 квітня (09:00) в Україні 1 803 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 35 962 летальних, 1 383 883 особи одужали. Загалом проведено 8 514 631 тестування методом ПЛР. За добу зафіксовано 19 419 нових випадків; летальних – 464; здійснено 128 440 тестувань; одужали 10 032 особи.