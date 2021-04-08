В ТКГ отреагировали на заявление РФ о «защите россиян» на Донбассе

09 апреля 2021, 09:00

Советник по информационной политике украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович считает, что РФ не сможет избежать ответственности за невыполнение Минских соглашений.

Об этом Арестович заявил, комментируя заявления заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о якобы намерениях украинских властей начать боевые действия на Донбассе, и что Россия «будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса».

«Мой личный ответ: никакая словесная эквилибристика не поможет РФ избежать необходимости выполнять договоренности в Нормандском и Минском формате, которые она заключила, начиная с 2014 года», - отметил Арестович.

Также советник по информационной политике украинской делегации считает, что России не избежать наступления международной политической ответственности за уклонения от выполнения Минских договоренностей.

«Что касается угроз применения силы против Украины... Мы не испугались этих угроз весной 2014-го, тем более не испугаемся весной 2021-го. Руководство РФ с упорством, достойным лучшего применения, идёт путём международной изоляции, в которую само себя загоняет своими действиями и проводимой ими политикой. Этот путь бесперспективен», - заявил Арестович.

Также он считает, что ещё более бесперспективна и опасна для самой РФ любая попытка перейти к открытому применению военной силы против Украины.

«Что им четко дает понять и руководство Украины, и наши партнёры по НАТО. Поэтому, вместо политики блефа и угроз, я бы рекомендовал руководству РФ взять на себя, наконец, политическую ответственность и перейти к конструктивной работе над выполнением конкретных решений, принятых в рамках Нормандского формата», - подытожил он.