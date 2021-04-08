8 апреля ушла из жизни бессменный организатор и руководитель НТРК «ИРТА» Каролина Полтавская

09 апреля 2021, 08:52

Нашу телекомпанию постигла невосполнимая утрата

8 апреля 2021 года ушла из жизни бессменный организатор и руководитель НТРК «ИРТА» Каролина Леонидовна Полтавская.

В 2014 году директор телеканала оставила в оккупированном Луганске все оборудование, а почти все сотрудники канала разъехались, спасаясь от войны. Вдвоем с коллегой, Каролине удалось возобновить вещание телеканала в Северодонецке и продолжить работу на всю территорию освобожденной области, несмотря на обстрелы и опасность для здоровья и жизни.

20 лет Каролина боролась за правду и полностью отдавалась любимой работе.

В 2020 году Каролина Полтавская получила Почетное звание «Заслуженный журналист Украины».

Она всегда стояла горой за коллектив, была верным другом, нашей надежной опорой.

Весь коллектив нашего телеканала выражает соболезнования родным и близким Каролины и скорбит о невосполнимой утрате вместе с ними

Ты навсегда останешься в наших сердцах

Светлая, Вечная память

Фото: https://real.lg.ua/karolina/