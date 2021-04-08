8 апреля ушла из жизни бессменный организатор и руководитель НТРК «ИРТА» Каролина Полтавская

Нашу телекомпанию постигла невосполнимая утрата
8 апреля 2021 года ушла из жизни бессменный организатор и руководитель НТРК «ИРТА» Каролина Леонидовна Полтавская.
В 2014 году директор телеканала оставила в оккупированном Луганске все оборудование, а почти все сотрудники канала разъехались, спасаясь от войны. Вдвоем с коллегой, Каролине удалось возобновить вещание телеканала в Северодонецке и продолжить работу на всю территорию освобожденной области, несмотря на обстрелы и опасность для здоровья и жизни.
20 лет Каролина боролась за правду и полностью отдавалась любимой работе.
В 2020 году Каролина Полтавская получила Почетное звание «Заслуженный журналист Украины».
Она всегда стояла горой за коллектив, была верным другом, нашей надежной опорой.
Весь коллектив нашего телеканала выражает соболезнования родным и близким Каролины и скорбит о невосполнимой утрате вместе с ними
Ты навсегда останешься в наших сердцах
Светлая, Вечная память