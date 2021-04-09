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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
09 апреля 2021, 15:38

Кличко требует ввести полный локдаун в Украине и ограничить межобластное сообщение

Мэр Киева Виталий Кличко призывает центральную власть ввести общенациональный локдаун. Также он выступает за ограничение межобластного сообщения.

Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, ситуация в Украине, в частности в Киеве, значительно ухудшилась.

"Я обращаюсь к правительству немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами Украины должно быть ограничено", - заявил он.

По его словам, украинцы не придерживаются карантинных правил.

"Происходит бесконтрольное распространение вируса", - заявил Кличко.

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