Резников назвал условия поставок воды в оккупированный Крым

09 апреля 2021, 16:40

Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинским гражданам, которые проживают на полуострове.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, в таком случае Украина могла бы организовать гуманитарные конвои, которые бы обеспечили население полуострова питьевой водой.

«Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ (контрольные пункты въезда и выезда на админграницах с Крымом - Ред.) - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест - под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: «Люди, надо помогать», - заявил он.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина может рассмотреть возможность подачи воды в оккупированный Крым в случае возникновения на полуострове гуманитарной катастрофы.