Зеленский посетил передовые позиции, где погибли украинские воины

09 апреля 2021, 17:43

Президент Владимир Зеленский ночевал в местах дислокации украинских военнослужащих на востоке Украины и в пятницу посетил передовые позиции, где погибли воины во время эскалации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время рабочей поездки на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации защитников, которые защищают независимость Украинского государства. В пятницу Президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие", - рассказали в ОП.

Президент пообщался с защитниками и вручил им награды.

«Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства и военнослужащие почтили память героев, отдавших свои жизни за Украину.