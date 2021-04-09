Зеленский посетил передовые позиции, где погибли украинские воины

Президент Владимир Зеленский ночевал в местах дислокации украинских военнослужащих на востоке Украины и в пятницу посетил передовые позиции, где погибли воины во время эскалации.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Во время рабочей поездки на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации защитников, которые защищают независимость Украинского государства. В пятницу Президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие", - рассказали в ОП.
Президент пообщался с защитниками и вручил им награды.
«Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя», - подчеркнул Зеленский.
Глава государства и военнослужащие почтили память героев, отдавших свои жизни за Украину.