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Пятница, 9 апреля 2021
18:00
Умер принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II
17:43
Зеленский посетил передовые позиции, где погибли украинские воины
17:06
Путин резко ответил Меркель на требование сократить число войск РФ у границ Украины
16:40
Резников назвал условия поставок воды в оккупированный Крым
16:16
В память о Каролине Полтавской
16:12
Владимир Ландик: на одну звезду на небе стало больше
16:00
В Украине обновились правила карантина: они касаются торговли и въезда в страну
15:38
Кличко требует ввести полный локдаун в Украине и ограничить межобластное сообщение
15:01
«ОколоКультура»: TWO BUS и Dr.Haze
15:00
В большинстве регионов в субботу состоится пробное ВНО-2021
14:47
В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса
14:36
Підприємства Луганщини з початку року погасили понад 15 млн грн податкового боргу
14:00
Насильственной депортации россиян из Крыма не будет, - ОП
13:37
Минюст разрешил автоматически арестовывать счета должников
13:00
За два месяца в Украине зафиксировали 70 случаев болезни Лайма
12:40
В Украине второй день подряд более 19 тысяч новых COVID-случаев
12:04
В Днепре переполнены реанимации, лечить коронавирус пошли хирурги и травматологи
11:38
Гибель ребенка на Донбассе: ОБСЕ побывала на месте происшествия
11:07
Боевики 15 раз нарушили режим тишины на Донбассе: погиб украинский военный
10:36
Спецпропуска на транспорт получили 363 нардепа
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Майа Берідзе: вона допомагає, але тепер потребує допомоги сама
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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
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09 апреля 2021, 16:12
Владимир Ландик: на одну звезду на небе стало больше
В память о покинувшей нас навсегда – Каролине Леонидовне Полтавской
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