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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
09 апреля 2021, 16:12

Владимир Ландик: на одну звезду на небе стало больше

В память о покинувшей нас навсегда – Каролине Леонидовне Полтавской

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