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Общественное мнение
Власть
12 апреля 2021, 15:00

УЗ заявила о разблокировании процедуры закупки пассажирских вагонов

Коллегия по обжалованию публичных закупок Антимонопольного комитета Украины отклонила жалобу, которая блокировала процедуру закупки пассажирских вагонов АО «Укрзализныця», объявленную компанией еще 25 февраля этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

«Это важное решение, которое восстанавливает тендерный процесс по приобретению 100 пассажирских вагонов на выполнение соответствующей программы госбюджета Украины на 2021. Решение должно быть опубликованно в течение трех рабочих дней», - отметили в пресс-службе.

По данным УЗ, малоизвестная компания «Терминал-Запад» в форме ООО с уставным капиталом в 10 тыс. грн обжаловала и заблокировала критическую для инфраструктуры Украины процедуру закупки. Жалобщик назвался «официальным дистрибьютором польской PESA Bydgoszcz SA». Впрочем, АО «Укрзализныця», которое более 10 лет сотрудничает с польским производителем напрямую, получило официальные подтверждения от партнеров, что жалобщик к ним отношения не имеет и их продукцию не представляет.

Нарушен был и установленный законодательством порядок подачи жалоб, а по существу жалобы АО «Укрзализныця» предоставлены исчерпывающие объяснения и возражения. Следующим этапом закупки станет раскрытие тендерных предложений.

«В зависимости от результатов этого этапа АО «Укрзализныця» сможет перейти к следующим шагам по реализации сверхважной программы обновления пассажирского подвижного состава», - резюмировали в компании.

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