Зеленский подписал закон об условиях выдачи «пакета малыша»

12 апреля 2021, 16:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» № 1359 - ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

«Поддержка семей во время беременности и после рождения ребенка является одной из первоочередных задач государства. С этой целью роженицам предоставляется единовременная натуральная помощь в связи с беременностью и родами - «пакет малыша», - отмечается в сообщении.

Но сегодня на законодательном уровне не закреплен орган, ответственный за назначение и выплату такой помощи.

Закон, который подписал президент, решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.

При этом помощь «пакет малыша» не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41280 гривен).

Также этим законом закрепляется стоимость «пакета малыша» на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.

Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования «пакета малыша» на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.