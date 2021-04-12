На Луганщині з незаконного обігу вилучено дизельне пальне вартістю 4,5 млн. гривень

12 апреля 2021, 16:40

Співробітниками ГУ ДФС у Луганській області, а також іншими правоохоронними та контролюючими органами області, залученими до складу мобільної робочої групи з протидії незаконному обігу паливно-мастильних матеріалів, встановлено факт зберігання одним із фермерських господарств Луганської області паливно-мастильних матеріалів без дозвільних документів.

Проведеними заходами встановлено, що службові особи вказаного підприємства здійснювали зберігання паливно-мастильних матеріалів в металевих цистернах без відповідної ліцензії на право зберігання пального та документів підтверджуючих походження товарів акцизної групи.

Під час огляду ємностей виявлено близько 150000 літрів дизельного палива орієнтовною вартістю 4,5 млн. гривень.

Відносно порушника складено протокол про адміністративне правопорушення.