Украина планирует участвовать в программах по изучению Марса

Украина планирует принять участие в программах, которые предусматривают исследования Марса. Также в будущем Украина будет участвовать в программе NASA по освоению Луны - "Артемида".
Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью "Укринформу".
"В ближайшем будущем Украина примет участие в программе NASA по освоению Луны - "Артемида". Мы недавно подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме этого, планируем участвовать в программах, предусматривающих исследования Марса", - заявил он.