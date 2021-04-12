Украина планирует участвовать в программах по изучению Марса

12 апреля 2021, 18:00

Украина планирует принять участие в программах, которые предусматривают исследования Марса. Также в будущем Украина будет участвовать в программе NASA по освоению Луны - "Артемида".

Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью "Укринформу".

"В ближайшем будущем Украина примет участие в программе NASA по освоению Луны - "Артемида". Мы недавно подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме этого, планируем участвовать в программах, предусматривающих исследования Марса", - заявил он.