Журналисты показали лагерь войск РФ возле границы Украины

12 апреля 2021, 15:50

Съемочная группа британского телеканала Sky News побывала возле нового лагеря российских войск под Воронежем (РФ) и на железнодорожной станции Масловка, где разгружаются эшелоны с техникой недалеко от украинской границы.

Сюжет под названием «Украина обвиняет Россию в разжигании напряженности и наращивании военного потенциала» опубликован на YouTube канале СМИ, сообщает «Обозреватель».

«Спутниковые снимки и свидетельские показания показывают, что численность войск увеличивается всего в нескольких километрах от границы с Украиной, где сотням тысяч украинцев выдали российские паспорта. Правительство России заявляет, что эти перемещения – просто учения», – говорится в подписи под ним.

В своем ролике британские журналисты показали уже обнародованные группой расследователей Conflict Intelligence Team спутниковые снимки, демонстрирующие масштабы разворачивания лагеря. А также новые кадры движения техники возле него.

Отмечается, что военные грузовики, которые им удалось увидеть, имеют код 76 на государственных номерах. И это означает, что они прибыли из Центрального военного округа РФ, то есть как минимум за 1100 километров от этого места.

При этом отмечается, что на станции Масловка к югу от Воронежа есть небольшой военный городок, с несколькими грузовиками и палаткой. Поляна перед станцией «изрезана колеями» из-за постоянной разгрузки военной техники. Далее ее везут на ближайший полигон, который и превратился в огромный военно-полевой лагерь россиян.

Как рассказывают в своем материале журналисты Sky News, он тянется примерно на 2,4 километра и упирается прямо в окрестности дач и домов местных жителей. Те заявили, что «застройка» лагеря началась в конце марта. Там видно огромное количество военных грузовиков, ряды палаток и множество военных.