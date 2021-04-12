США предупредили РФ о последствиях агрессии против Украины

12 апреля 2021, 10:03

Соединенные Штаты предупредили о «последствиях», если Россия «будет действовать необдуманно или агрессивно» в отношении Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу NBC, передает Укринформ.

По словам Блинкена, Москву ждут последствия в случае агрессивных действий в отношении Украины.

«Президент Байден очень ясно высказался по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будут последствия», - сказал Блинкен.

Он добавил, что у границ Украины сейчас наблюдается максимальная концентрация российских войск с 2014 года и подчеркнул, что серьезно обеспокоен действиями России.

9 апреля Блинкен проконсультировался с министрами иностранных дел Германии и Франции о необходимости прекращения Россией военного накопления на оккупированном Крымском полуострове и у восточных границ Украины.