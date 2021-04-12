Органами ДПС Луганщини проведено 38 перевірок з обігу підакцизних товарів

12 апреля 2021, 12:44

Протягом січня-березня 2021 року працівниками Головного управління ДПС у Луганській області проведено 38 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого законодавства щодо регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

В ході проведених перевірок встановлено 28 порушень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів, з яких 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Загалом, за результатами проведених перевірок донараховано 323,2 тис. гривень.

Крім того, протягом січня - березня 2021 року вилучено з незаконного обігу товарів підакцизної групи на загальну суму 5 млн 770 тис. гривень.