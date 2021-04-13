В Запорожской области могут запретить работу общественного транспорта

13 апреля 2021, 14:44

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заявил, что если введенные в Запорожье карантинные ограничения не дадут результатов, то область (региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС) будет требовать введения еще более жестких ограничений в работе транспорта, сообщает 061.ua.

Он также отметил, что область попала в красную зону из-за ухудшения эпидситуации прежде всего в областном центре.

Старух добавил, что пока закрывать парки и скверы для посещения не будут, но призвал горожан соблюдать правила карантина.

«Решается вопрос ограничении межобластного сообщения, но если ситуация будет ухудшаться, то остановится все», - сказал Старух.