Укрзализныця отменила несколько рейсов в Западную Украину

13 апреля 2021, 15:00

Укрзализныця внесла ряд изменений в расписание движения поездов дальнего следования, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что запланированы дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок. Их назначение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Так, уже добавлены в расписание поезда №77/78 Харьков - Мариуполь, №119/120 Львов - Запорожье, №719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда №19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).

В то же время в связи с низким спросом на перевозки во время карантина Укрзализныцей принято решение временно отменить количество рейсов в Западную Украину:

с 13 апреля - №29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля - 2%);

с 13 апреля - №5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонов с 10 населенность с 11 по 25 апреля - менее 1%);

с 14 апреля - №243/244 Киев-Рахов, (11 вагонов из 18, населенность с 11 по 25 апреля - 7%).

«Подчеркиваем, что Укрзализныця мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы в качестве повышение спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнего туристического сезона», – говорится в сообщении.

Также Укрзализныця отмечает наличие широкого выбора альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день разного класса во львовском направлении, и напоминает, что в случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.

Кроме этого, Укрзализныця восстановила курсирование ряда поездов дальнего следования в Закарпатской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем, по причинам экономической необоснованности с текущей недели меняется периодичность курсирования поездов:

№773/774 Киев - Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели

№781/782 Киев - Черкассы: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Черкасс по 5, 6, 7 дням недели.