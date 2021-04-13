Кабмин утвердил перечень проектов, которые будут финансироваться на Луганщине

13 апреля 2021, 17:36

Правительство утвердило перечень программ и проектов, могут реализовываться за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Перечень проектов утвержден распоряжением Правительства от 12 апреля 2021 № 297-р "Об инвестиционных программах и проекты регионального развития, могут реализовываться в 2021 году за счет средств государственного фонда регионального развития".

В частности, для Луганской области предусмотрено 177 465,505 гривен, в том числе

5486,848 тыс. - содействие развитию туристической инфраструктуры Северодонецка путем восстановления гидрологического и санитарного состояния р. Боровая с реконструкцией существующей водосливной плотины;

30 510 тыс. - инфекционный корпус коммунального некоммерческого предприятия "Луганская областная клиническая больница" на ул. Сметанина, 5т, в Северодонецке - реконструкция под размещение хирургического корпуса;

6233,75 тыс. - специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа водных видов спорта "Садко" на ул. Маяковского, 19а, в Северодонецке - капитальный ремонт;

1957,589 тыс. - пойменный мост № 1 в Северодонецке - реконструкция;

12 033 тыс. - коммунальное учреждение "Лисичанское дошкольное учебное заведение (ясли-сад) № 4 «Росинка»" на ул. Юношеской, 98, в Лисичанске - капитальный ремонт;

10 207,8 тыс. - заведение дошкольного образования (ясли-сад) "Теремок" на просп. Победы, 73, в Троицком - капитальный ремонт;

6273,213 тыс. - коммунальное учреждение "Луганский областной физкультурный центр «Олимп»" на ул. Центральной, 3, в Кременной - строительство зала спортивной гимнастики;

10 890 тыс. - коммунальное учреждение "Луганский областной физкультурный центр «Олимп»" на ул. Дражевского, 17а, в Кременной - реконструкция тренажерного зала;

5957,572 тыс. - коммунальное учреждение "Луганский областной физкультурный центр «Олимп»" на ул. Дражевського, 17в, в Кременной - капитальный ремонт;

9126 тыс. - коммунальное учреждение "Краснореченское заведение общего среднего образования I-III степени", квартал Станкостроителей, 5, в пгт Краснореченское Кременского района - капитальный ремонт;

6228,033 тыс. - коммунальное учреждение "Детский сад № 4 «Малютка»" на ул. Лиманская (Куйбышева), 71, в Кременной - капитальный ремонт;

7163,093 тыс. - спортивная площадка Попаснянской общеобразовательной школы I-III ступени № 21 на ул. Чехова, 7, в Попасной - капитальный ремонт;

8996,507 тыс. - опорный учебное заведение "Попаснянская общеобразовательная школа I-III ступени № 1" на ул. Донецкой, 2а, в Попасной - капитальный ремонт;

5049 тыс. - Горский филиал I-II степени опорного учебного заведения "Горская многопрофильная гимназия" на ул. Первомайской, 88, в Горском - капитальный ремонт;

10 659,6 тыс. - опорное заведение общего среднего образования на ул. Центральной, 93, в Беловодске - капитальный ремонт;

10 570,5 тыс. - опорный заведение общего среднего образования "Марковская гимназия" на ул. Центральной, 31, в Марковке - реконструкция;

10 206 тыс. - опорное учебное заведение "Новопсковское заведение общего среднего образования I-III степени" на ул. Первомайской, 2 в Новопскове - капитальный ремонт;

10 890 тыс. - опорное учебное заведение "Новоайдарская школа - гимназия" по ул. Центральной, 21, в Новоайдаре - капитальный ремонт основного здания;

9027 тыс. - коммунальное учреждение "Станично-Луганская ООШ I-III степени № 1", квартал Молодежный, 19 в Станице Луганская - реконструкция.

Всего в перечень включены 294 проекта, в том числе около 200 проектов, которые будут финансироваться в рамках программы Президента "Большая стройка". Проекты были одобрены межведомственной комиссией 18 февраля и 4 марта.

По предложениям областных и Киевской городской госадминистраций по проекту распределяется 4,34 млрд гривен ГФРР с 4,5 млрд гривен, предусмотренных в 2021 году.