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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика
13 апреля 2021, 09:30

«Руки прочь от Украины»: крупнейшая фракция Европарламента обратилась к Путину

Фракция «Европейской народной партии» в Европарламенте заявила, что странам ЕС нужно быть готовыми применить новые санкции в отношении РФ в случае обострения агрессии против Украины.

Об этом говорится в кратком заявлении, обнародованном в Twitter группы, сообщает «Европейская правда».

«Мы должны сказать это громко и четко: господин Путин, руки прочь от Украины. Любое применение силы будет иметь последствия. Страны-члены должны быть готовы применить новые пакеты санкций, чтобы остановить Москву», - говорится в нем.

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