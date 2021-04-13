«Руки прочь от Украины»: крупнейшая фракция Европарламента обратилась к Путину

13 апреля 2021, 09:30

Фракция «Европейской народной партии» в Европарламенте заявила, что странам ЕС нужно быть готовыми применить новые санкции в отношении РФ в случае обострения агрессии против Украины.

Об этом говорится в кратком заявлении, обнародованном в Twitter группы, сообщает «Европейская правда».

«Мы должны сказать это громко и четко: господин Путин, руки прочь от Украины. Любое применение силы будет иметь последствия. Страны-члены должны быть готовы применить новые пакеты санкций, чтобы остановить Москву», - говорится в нем.