В Украине 11 680 новых COVID-случаев и более 14 тысяч выздоровлений

13 апреля 2021, 11:41

В Украине за минувшие сутки обнаружили 11 680 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

За вчера умерли от вируса 457 человек и 14 019 пациентов выздоровели.

Вместе с тем, в Киеве вчера обнаружили резкий рост COVID-случаев, за сутки подтвердили 1503 заражения. В Харьковской области - 904, во Львовской области - 838.

За все время пандемии в Украине обнаружили 1 872 785 COVID-случаев, 37 758 смертей от вируса и 1 430 234 выздоровления.