В Луганській обласній службі зайнятості підсумували роботу за 1 квартал 2021 року

14 апреля 2021, 14:08

Протягом першого кварталу 2021 року послугами Луганської обласної служби зайнятості скористалося майже 38,2 тис. осіб. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року чисельність безробітних збільшилась майже на 25%. Усього по області працевлаштовано 4,3 тис. осіб. Такі дані озвучив директор Луганського обласного центру зайнятості Сергій Болотський під час обласної онлайн-наради директорів міських та районних центрів зайнятості.

Загострення ситуації щодо поширення на території України коронавірусу вплинуло на всі напрямки роботи служби зайнятості. В січні – під час локдануну – надали інформацію про вакансії менше роботодавців, ніж зазвичай. Разом з тим загальна кількість вакансій по області порівняно з минулим роком збільшилась на 157 одиниць та склала 7256 вакансій.

Протягом I кварталу 2021 року за сприянням служби зайнятості 1116 безробітних жителів Луганщини проходили професійне навчання.

Попри усі труднощі фахівці служби зайнятості наближають соціальні послуги до сільських жителів, зокрема регулярно проводять виїзні зустрічі у вже існуючих та нових територіальних громадах, щоб бути корисними як роботодавцям та соціальним партнерам, так і населенню. Також продовжується профорієнтаційна робота з учнівською та студентською молоддю.

Відділ інформаційної роботи ЛОЦЗ