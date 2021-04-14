Центри зайнятості Луганщини готові приймати електронні документи через «Портал Дія»

14 апреля 2021, 14:55

За пропозиції Міністерства цифрової трансфоромації в Україні стали доступні цифрові документи, які можна використовувати через додаток Дія, і які згодом повинні замінити собою свої паперові аналоги.

З 15 квітня до 31 липня цього року в Україні буде проведено експеримент, під час якого фахівці центрів зайнятості прийматимуть за зверненням осіб документи в електронному вигляді через Єдиний веб-портал електронних послуг «Портал Дія». Фахівці міських та районних центрів зайнятості Луганської області ознайомлені з деталями проведення експерименту та готові приймати електронні документи під час обслуговування шукачів роботи та зареєстрованих безробітних в центрах зайнятості. Це дозволить розширити можливості наших клієнтів.

Відділ інформаційної роботи ЛОЦЗ