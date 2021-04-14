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Общественное мнение
Власть
14 апреля 2021, 17:36

Кабмин выделил на вакцинацию от COVID-19 дополнительные 6,5 млрд гривен

Кабинет министров провел перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2021 год. Средства заберут из программы медицинского обслуживания населения и передадут на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Постановление от 14 апреля 2021 года № 338 обнародовано на Правительственном портале.

Документом предусмотрено сокращение объема расходов по программе 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 6,5 млрд гривен.

В то же время предусмотрено увеличение объема расходов по программе 2301270 "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в сумме 6,5 млрд гривен.

Ранее в госбюджете на проведение вакцинации было предусмотрено 1,377 млрд гривен.

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