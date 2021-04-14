В Украине начали прививки вакциной CoronaVac

14 апреля 2021, 10:00

В Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech, сообщила пресс-служба Минздрава.

Прежде всего, будут вакцинировать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает.

Также этой вакциной будут прививать:

- педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году;

- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

- сотрудников патрульной полиции.

Термин годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца.

Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней.

За каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии. Все, кто сейчас прививаются препаратом CoronaVac, гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19.

Перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8 ° C, защищая от попадания солнечного света. Транспортировать вакцину нужно в специальных контейнерах, чтобы обеспечить холодовую цепь на каждом этапе маршрута.