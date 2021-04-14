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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
14 апреля 2021, 10:41

В Украине обнаружили 14 553 новых случая коронавируса

В Украине обнаружили 14 553 новых случая COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

За вчера в стране 467 человек умерли от вируса и 12 384 пациентов выздоровели.

Наибольший суточный прирост случаев в Киеве (+1457), Харьковской области (+1255), Львовской области (+963) и Одесской областях (+906).

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 887 338 случаев коронавируса, 38 225 смертей от вируса, 1 442 618 человек выздоровели.

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