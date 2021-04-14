14 апреля 2021, 10:41 В Украине обнаружили 14 553 новых случая коронавируса В Украине обнаружили 14 553 новых случая COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО. За вчера в стране 467 человек умерли от вируса и 12 384 пациентов выздоровели. Наибольший суточный прирост случаев в Киеве (+1457), Харьковской области (+1255), Львовской области (+963) и Одесской областях (+906). За все время пандемии в Украине подтвердили 1 887 338 случаев коронавируса, 38 225 смертей от вируса, 1 442 618 человек выздоровели. Твитнуть Загрузка... Загрузка...