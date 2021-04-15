15 апреля 2021, 14:44 В Донецкой области произошел разрыв трубопровода. Сокращена подача воды в 5 городов В Донецкой области из-за разрыва трубопровода аварийно остановлен водопровод. Сокращены поставки води в 5 городов области. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса". Сообщается, что после заполнения водопровода и выхода на рабочий режим произошел разрыв трубопровода диаметром 1400 мм второго донецкого водовода (ПК-140) в районе Черевковки. "Водопровод аварийно остановлен... Сокращена подача воды в города: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк", - говорится в сообщении. В настоящее время бригады ведут подготовительные работы, продолжается режим согласования с организациями, подземные коммуникации которых расположены в районе проведения земляных работ. Твитнуть Загрузка... Загрузка...