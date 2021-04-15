В Украине увеличилась «красная зона»

15 апреля 2021, 15:06

Министерство здравоохранения (Минздрав) обновило деление на карантинные зоны. Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 19 областях и в Киеве, на красном уровне находятся столица и 12 областей.

Об этом сообщает Минздрав.

Согласно этим данным, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области. В то же время в желтой зоне по состоянию на утро 15 апреля находятся 3 области: Ивано-Франковская, Закарпатская и Херсонская.

Показатель госпитализаций выше определенного в 60 на 100 тыс. населения в 20 регионах: Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

В Киеве этот показатель, по состоянию на 14 апреля, составляет 90,8. Занятость коек с кислородом в Киеве, по состоянию на 14 апреля, при определенном показателе 65% - 80,4%.

Самый высокий показатель госпитализаций, по состоянию на 14 апреля, в Хмельницкой области - 126,8 на 100 тыс. населения, Черниговской - 95,6, Сумской - 93,2, Житомирской - 93,1.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, по состоянию на 14 апреля, кроме Киева, в Николаевской области - 76,3%, Одесской области - 74,4%, Львовской - 74,1%, Киевской - 73,5% при определенном показателе 65%. В целом индикатор заполненности коек с кислородом превышают столица и 8 областей.