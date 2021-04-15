Задействованные в ВНО педагоги смогут в первую очередь получить вакцину Sinovac

15 апреля 2021, 16:02

Вакцину Sinovac (торговое название CoronaVac) от коронавируса в первую очередь смогут получить педагоги, которые задействованы в проведении Внешнего независимого оценивания (ВНО). Вакцинация проводится добровольно.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Нам надо проводить ВНО, чтобы наши дети заканчивали школы, поступали в университеты, реализовывали свои мечты. Поэтому для нас проведение ВНО является очень важным процессом. Соответственно, наша обязанность защитить тех, кто привлечен к проведению оценивания, поэтому призываем педагогов вакцинироваться и быть в безопасности ", - отметил Степанов.

Педагогов будут вакцинировать мобильные бригады. За координацию процессов, формирование списков и планирование графика выездов мобильных бригад отвечают региональные координаторы. Работники сферы образования могут обращаться в структурные подразделения по вопросам образования ОГА. Они, в свою очередь, обобщат списки и передадут их региональным координаторам по вакцинации для дальнейшего детального планирования.

Через 28 дней после введения первой дозы вакцинируют второй дозой из этой же партии вакцин CoronaVac. То есть за каждым привитым первой дозой будет зарезервирована вторая доза.