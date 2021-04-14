Боевики обстреливали беспилотники ОБСЕ на Донбассе

15 апреля 2021, 09:40

Боевики на Донбассе обстреливали беспилотники СММ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кроме того, они глушили беспилотные летальные аппараты наблюдателей ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 14 апреля.

Как сообщили в ОБСЕ, обстрелы по беспилотнику зафиксировали в районе Оленовки, которая неподконтрольна украинскому правительству. Там наблюдатели слышали 12 очередей и выстрелов из стрелкового оружия - по оценке, огонь открыли в направлении БПЛА.

Также во время этого и предыдущего запуска беспилотников, были зафиксированы помехи сигналу GPS в результате предположительного глушения.

Такой же инцидент произошел и в Александровке, находящейся в 20 км от оккупированного Донецка.

"Наблюдатели слышали 4 очереди и 8 выстрелов из стрелкового оружия

соответственно (по оценке, огонь открыли в направлении БПЛА)", - говориться в сообщении ОБСЕ.

В Александровке также глушили сигналы беспилотника.

Также сообщается о том, что беспилотники глушили в районе поселка Ясное, Сигнальное и других населенных пунктов