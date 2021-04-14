НКРЭКУ лишила «Донецкоблгаз» лицензии

15 апреля 2021, 11:00

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), аннулировала лицензию на распределение газа ПАО «Донецкоблгаз» за нарушение законодательства и злоупотребления при поставке природного газа. Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Такое решение регулятор энергетики принял впервые в истории Украины.

Проверка ОАО «Донецкоблгаз» показала, что компания дважды в течение 2020 года не выполнила условия соответствующего договора по транспортировке природного газа в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года.

«Это привело к тому, что задолженность ОАО "Донецкоблгаз" на 16.03.2021 за урегулирование ежесуточных небалансов за указанные газовые месяца прошлого года составила 353 900 000 гривен (с НДС) или 87, 12% от общего их стоимости», — говорится в сообщении.

Комиссия приняла решение об аннулировании лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений, выданную ОАО «Донецкоблгаз» с 1 августа 2021 года.