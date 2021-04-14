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Общественное мнение
Политика
15 апреля 2021, 11:38

Украина и Китай планируют провести совместное заседание по вопросам медицинского сотрудничества

Украина и Китай планируют провести заседание украинско-китайской Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области медицины с целью расширения кооперации в различных сферах здравоохранения.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Китае, об этом шла речь во время встречи Временной поверенной в делах Украины в КНР Жанны Лещинской с заместителем директора Департамента международного сотрудничества Национальной комиссии по здравоохранению КНР Нэ Цзяньганом.

«Во время встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества и обмена опытом в сфере борьбы против пандемии COVID-19, а также проведение Пятого заседания украинско-китайской Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области медицины», - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили возможности расширения кооперации между Украиной и КНР в сфере кардиологии, кардиохирургии, трансплантологии, а также в вопросах лечения онкологических заболеваний.

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