COVID-статистика ухудшается: в Украине 16 427 новых заражений

15 апреля 2021, 13:00

В Украине за вчера обнаружили 16 427 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки госпитализировали 4229 человек; умерли 433 человека и выздоровели 11 148 пациентов.

За вчера сделали 119 615 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 51 344, методом ИФА - 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 254).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

За все время пандемии в Украине:

заразились коронавирусом 1 903 765 человек;

выздоровели 1 453 766 человек;

умерли 38 658;

сделали ПЦР-тестов - 8 822 097.