Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
16 апреля 2021, 09:00

Более 3 тысяч украинских сел обещают подключить к скоростному интернету

Более 3 тыс. украинских сел будут подключены к оптическому интернету уже в 2021 году. Об этом Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы запускаем платформу проекта «Интернет-субвенция», а также публичный дашборд, где собрана информация о реализации проекта. Эта платформа поможет отследить прозрачность распределения бюджетных средств в размере 500 млн грн на интернет-субвенцию», - написал он.

«Интернет-субвенция в 2021 году обеспечит доступ к фиксированному скоростному интернету 3 тыс. сел, в которых проживает более 1 млн человек. К интернету подключатся 6000 больниц, школ и библиотек», - сообщил вице-премьер.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: