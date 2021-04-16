На Запорожье разоблачили 11-классницу, курирующую «группы смерти»

16 апреля 2021, 15:00

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры Запорожья разоблачили несовершеннолетнюю, которая совершала действия по доведению до самоубийства или покушения на самоубийство (ч. 1 ст. 120 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, ученица 11 класса одной из районных школ области создала в месcенджере «группу смерти» - аналог группы «Синий кит», в состав которой входили 28 участников.

Позиционируя себя куратором, девушка давала подписчикам группы смс-задачи по нестандартному выходу из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство различным способом.

В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства несовершеннолетней изъят мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляют следственные Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.