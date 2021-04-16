Первая партия вакцины от коронавируса Pfizer прибыла в Украину

16 апреля 2021, 16:40

Первые 117 тысяч доз вакцины от коронавируса от Pfizer-BioNTech доставлены сегодня в аэропорт Киева. Груз встретил замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Вакцина предоставлена Украине в рамках глобальной инициативы COVAX, которая предусматривает доступ к вакцинам от ковида для небогатых стран.

Ляшко отметил, что Украина ожидает еще 950 тысяч доз вакцины Pfizer. Всего страна должна получить как минимум 8 миллионов доз в рамках COVAX.

Уже завтра 29 500 вакцины будут переданы на склады в регионы, а 18 апреля - начнется вакцинация препаратом. На первом этапе вакцину Pfizer получат постояльцы домов для пожилых людей. Вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами.

Препарат Comirnati от Pfizer-BioNTech — это мРНК вакцина от ковида, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина от Pfizer-BioNTec разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Ее применяют в США, Великобритании, Канаде, Европейском Союзе и Израиле. Согласно результатам клинических исследований, эффективность этой вакцины составляет 95%.