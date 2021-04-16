Россия угрожает выслать более 150 тысяч украинцев

16 апреля 2021, 16:01

Российская Федерация может выслать более 150 тысяч граждан Украины. По данным российского Министерства внутренних дел, они находятся в стране нелегально.

Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (СНГ) заявил замглавы министерства Александр Горовой, передает "РИА Новости".

По его словам, граждане, которые нелегально находятся в России, должны до 15 июня покинуть страну. По оценке МВД, в России "задержались" 152 тысячи граждан Украины, 332 тысяч граждан Узбекистана, 247 тысяч - из Таджикистана и так далее.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - отметил Горовой.