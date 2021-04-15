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Общественное мнение
Власть
16 апреля 2021, 10:38

Зеленский подписал закон о признании электронных паспортов

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который закрепляет определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

Закон позволит использовать эти цифровые документы во время поездок в пределах Украины, при медицинском обслуживании или для банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг, при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

По данным власти, сейчас около 5 миллионов граждан Украины пользуются электронными паспортами — цифровыми образами ID-карт через мобильное приложение портала государственных услуг «Дія». Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт.

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