В Станице Луганской произошло убийство

16 апреля 2021, 13:37

12 апреля в пгт. Станица Луганская между изрядно выпившими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из них схватился за топор и убил своих собутыльников.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Согласно врачебному свидетельству, смерть потерпевших 36-летнего мужчины и 40-летней женщины наступила от растрощения черепа с разрушением оболочек и вещества головного мозга.

Установлено, что протрезвев злоумышленник пытался скрыть следы преступления: вымыл пол, постирал одежду и убрал орудие убийства. Только вот тела убитых до приезда правоохранителей спрятать не успел.

Сейчас фигурант находится под арестом и ждет суда. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.