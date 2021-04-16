Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
19 апреля 2021, 09:40

Россия в Крыму построила новый военный лагерь

Россия разместила на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь. Спутниковые снимки зафиксировали огромный российский военный лагерь на востоке Крымского полуострова.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Как показывают спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении Spiegel, российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря. Еще 15 марта в этом районе ничего не было, а уже 2 апреля спутник зафиксировал там транспортные средства и надстройки.

А спутниковый снимок от 13 апреля показывает, что в том районе, кроме сооружений в огражденных зонах, находится еще по меньшей мере тысяча военных машин. Также на снимке видно, что кроме главного лагеря, на запад от него построен меньший лагерь.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: