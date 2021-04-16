Россия в Крыму построила новый военный лагерь

19 апреля 2021, 09:40

Россия разместила на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь. Спутниковые снимки зафиксировали огромный российский военный лагерь на востоке Крымского полуострова.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Как показывают спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении Spiegel, российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря. Еще 15 марта в этом районе ничего не было, а уже 2 апреля спутник зафиксировал там транспортные средства и надстройки.

А спутниковый снимок от 13 апреля показывает, что в том районе, кроме сооружений в огражденных зонах, находится еще по меньшей мере тысяча военных машин. Также на снимке видно, что кроме главного лагеря, на запад от него построен меньший лагерь.