На Луганщине начали штрафовать рыбаков

19 апреля 2021, 10:41

Сотрудники Луганского рыбоохранного патруля вместе с полицейскими следят за соблюдением гражданами правил рыболовства во время нереста.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Так, во время отработки правоохранители обнаружили сразу несколько нарушений правил рыболовства: граждане, для вылова рыбы использовали сетки и другие запрещенные средства лова.

Относительно семи нарушителей составлены протоколы по ч. 3, ч. 4 ст. 85 КУоАП за нарушение правил рыболовства и по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП за изготовление запрещенных орудий добычи объектов животного мира.

Инспекторы отмечают, что каждый незаконный случай вылова рыбы не только наносит ущерб государству, но и наносит непоправимый вред водным биоресурсам области.

Как известно, с 1 апреля установлен запрет на вылов рыбы в период нереста. В запрещенный период разрешается любительский лов рыбы в специально определенных участках водных объектов.

Сроки запрета на вылов рыбы:

- в реках и их корневых водах - с 1 апреля по 20 мая (включительно)

- в водохранилищах и ставках - с 1 апреля по 10 июня (включительно)

- в придаточных водоемах (озерах, старицах, протоках и т.п.) - с 1 апреля по 30 июня (включительно).