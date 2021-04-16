19 апреля 2021, 11:42 В Украине резкий спад новых случаев коронавируса За минувшие сутки в Украине выявили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. За вчера: госпитализировали 2387 человек; умерли 214 человек; выздоровели 5598 человек. За сутки сделали 27 488 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV - 27 640). За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447). За все время пандемии коронавируса в Украине: заболели 1 953 016 человек; выздоровели 1 487 677 человек; умерли 40 000 человек; сделали 8 958 482 ПЦР-тестов. Твитнуть Загрузка... Загрузка...