В Украине резкий спад новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Украине выявили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За вчера:
госпитализировали 2387 человек;
умерли 214 человек;
выздоровели 5598 человек.
За сутки сделали 27 488 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV - 27 640).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).
За все время пандемии коронавируса в Украине:
заболели 1 953 016 человек;
выздоровели 1 487 677 человек;
умерли 40 000 человек;
сделали 8 958 482 ПЦР-тестов.