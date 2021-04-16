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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
19 апреля 2021, 11:42

В Украине резкий спад новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Украине выявили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера:

госпитализировали 2387 человек;

умерли 214 человек;

выздоровели 5598 человек.

За сутки сделали 27 488 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV - 27 640).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).

За все время пандемии коронавируса в Украине:

заболели 1 953 016 человек;

выздоровели 1 487 677 человек;

умерли 40 000 человек;

сделали 8 958 482 ПЦР-тестов.

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