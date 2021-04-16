Украина и Евросоюз создадут совместимые цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19

19 апреля 2021, 12:00

Украина будет сотрудничать с Европейским Союзом в процессе создания совместимых украинского и европейского цифровых сертификатов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

"Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифровой сертификата об иммунитете к COVID-19. Соответствующие договоренности по моему поручению заключила вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой", - написал Шмыгаль в Фейсбуке.

Он отметил, что Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, оправился от него, а также сдал тесты.

"Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - подчеркнул премьер.