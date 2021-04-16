Скоро лето: специалисты представили топ-3 кондиционеров Leberg

19 апреля 2021, 11:10

Кондиционеры бренда Leberg не столь широко известны в Украине, как, например, LG или Samsung, но тем не менее заслуживают внимания и уже успели завоевать немало поклонников. Рассказали о трех моделях, пользующихся популярностью у украинских покупателей.

Leberg LS-07JRD3/LU-07JRD3

На первом месте рейтинга оказалась самая бюджетная модель из всей линейки, которую составляют кондиционеры Леберг в Украине. Востребованность этого кондиционера очень легко объяснить: при цене чуть менее шести тысяч гривен он способен эффективно охладить помещение площадью до 20 квадратных метров (класс холодопроизводительности 7) и так же эффективно обогреть его в мороз.

Эту модель часто приобретают для загородных домов и дач. Она отличается низким уровнем шума, умеет не только охлаждать и греть, но и сушить воздух. В ней предусмотрен турборежим и режим работы ночью.

Leberg LBS-LOKI24/LBU-LOKI24

Тем, кто ищет кондиционер для большого помещения — спортзала, парикмахерской или просторной квартиры-студии, — подойдет второй участник топ-3. Модель относится к классу 24, она способна обслуживать помещения площадью до 70 квадратных метров.

Этот инверторный кондиционер:

потребляет от 1,88 до 2,07 кВт (обогрев/охлаждение);

работает при температурах от -15 до +43 °C;

обеспечивает 6,7 кВт мощности при холодопроизводительности и 6,8 кВт при теплопроизводительности.

Инверторный компрессор является гарантией бесшумности и надежности прибора. Максимальная громкость работы внутреннего блока этой сплит-системы всего 40 Дб. Конечно, она снижается при работе в ночном режиме.

Leberg LS-09JRD3/LU-09JRD3

Традиционно высоким спросом у украинских покупателей пользуются сплит-системы девятого класса мощности (площадь обслуживаемого помещения до 25 кв. м). Leberg здесь не исключение. Топ-3 завершает классическая «девятка».

Этот кондиционер подойдет как для достаточно большой гостиной, так и для небольшой однокомнатной квартиры или студии.

Несмотря на то, что в приборе используется традиционный поршневой, а не инверторный, компрессор, инженерам компании удалось создать очень тихий кондиционер с уровнем шума внутреннего блока всего 33 Дб.

В остальном функционально прибор похож на первого участника рейтинга: он эффективно охлаждает/обогревает обслуживаемое помещение, умеет осушать воздух и снижает скорость работы ночью, когда все спят.

Стоит отметить, что стандартная гарантия на кондиционеры от производителя — два года.