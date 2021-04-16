Бізнес Луганщини перерахував до державного бюджету понад 492 млн гривень ПДВ

19 апреля 2021, 12:38

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні –березні 2021 року юридичні особи та фізичні особи-підприємці регіону перерахували до державного бюджету 492,5 млн грн податку на додану вартість (далі-ПДВ).

У відомстві акцентували увагу, що надходження ПДВ за три місяці поточного року перевищили обсяг надходжень за аналогічний період 2020 року на 216,5 млн грн або 78,4 відсотків.

Зокрема, у березні поточного року надходження склали 201,6 млн гривень. Це на 108,5 млн грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

На 1 квітня 2021 року в Головному управлінні ДПС у Луганській області зареєстровано 2356 платників ПДВ, серед яких 2104 юридичні особи та 252 фізичні особи-підприємці.

Нагадаємо, що 20 квітня 2021 року останній день подання податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2021 року.