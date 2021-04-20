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Общественное мнение
Власть
20 апреля 2021, 14:00

Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, следует из международного извещения для пилотов (NOTAM).

«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», - говорится в документе, передает Интерфакс.

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

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